Chi era Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta uccisa a Malta

Aveva appena pubblicato un nuovo articolo sul proprio blog, nel quale denunciava l’ennesimo affare di corruzione. Il pezzo è andato online alle 14.35 di lunedì 16 ottobre. Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese, ha a quel punto chiuso il suo computer. È uscita di casa. Si è messa al volante della sua auto e ha premuto l’acceleratore per una trentina di minuti. Finché una bomba non ha fatto saltare in aria il veicolo, uccidendola sul colpo. Aveva 53 anni.

Indagò sui Panama Papers e accusò politici, un ministro e la moglie del premier

#Malte Hommage à la blogueuse & journaliste Daphne Caruana Galizia assassinée lundi dans le nord de l'île #AFP [photos @mattmirabelli] pic.twitter.com/efPK4qhFXD — Agence France-Presse (@afpfr) 17 ottobre 2017

“Daphne Caruana Galizia si era fatta molti nemici a Malta”

Vigil for murdered journalist Daphne Caruana Galizia gets under way in #Malta pic.twitter.com/ooq0UecDP2 — Jacob Borg (@BorgJake) 16 ottobre 2017

“Quello che è accaduto assomiglia più alla Russia che all’Ue”

Foto di apertura tratta da un video di One News Malta.