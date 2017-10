Immigrazione: arrivi e partenze, ecco i flussi da e per l’Italia

Vengono per lo più dalla Romania, dal Marocco, dalla Cina e dal Bangladesh, ma sono in forte aumento anche gli ingressi dei cittadini dell’Africa subsahariana. Partono per la Gran Bretagna, per la Germania, per la Svizzera. Sono state queste le rotte principali delle migrazione da e per l’Italia, registrate dall’Istat durante tutto il 2015, con un saldo leggermente positivo: le persone che sono arrivate in Italia sono state 280mila, un numero più o meno in linea con quelli degli anni precedenti; quelle che hanno lasciato l’Italia sono state 147mila, ma è una cifra che indica un aumento dell’8 per cento (che diventa il 15 per cento in più se si calcolano soltanto gli italiani che vanno via, e non gli stranieri che tornano in patria o cambiano paese). Insomma: l’immigrazione è ancora più forte dell’emigrazione, ma le distanze si stanno assottigliando.

Gli arrivi: romeni, africani e... italiani

Le partenze: tutti in Gran Bretagna, Germania e Svizzera