Rosatellum, come funziona la nuova legge elettorale

La nuova legge elettorale, con cui si andrà a votare nella prossima primavera per il rinnovo del Parlamento, è stata approvata in via definitiva, dopo che il governo ha posto la questione di fiducia sia alla Camera che al Senato. Il cosiddetto "Rosatellum bis", dal nome del suo ideatore, il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato (qui il suo intervento finale in occasione dell'approvazione alla Camera), delinea un sistema elettorale misto, ovvero in parte proporzionale (i seggi in Parlamento sono assegnati in percentuale rispetto ai voti presi) e in parte maggioritario (chi prende anche solo un voto in più si accaparra il seggio, gli altri restano a casa). La nuova legge elettorale consente di armonizzare le modalità di elezione per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, dove in particolare una legge elettorale non c'era, con il rischio di creare maggioranze diverse e dunque impossibilità di governare: l'impianto misto, nell'intento degli ideatori, mira a coniugare l'esigenza di rappresentanza (con il proporzionale) e quella di stabilità e governabilità (con il maggioritario), che era stata richiesta anche dalla Corte Costituzionale.

Seggi e sbarramento

Con la presenza dei collegi uninominali, il cosiddetto 'Rosatellum bis' favorisce la formazione di coalizioni rispetto alla presentazione di liste singole.

Non tutte le liste e le coalizioni entreranno in Parlamento, perché vi saranno delle soglie di sbarramento: alla Camera, non prenderanno seggi le liste che avranno ottenuto meno del 3 per cento e le coalizioni di partiti che avranno preso meno del 10 per cento (purché almeno una lista raggiunga la soglia del 3 per cento); stesse regole al Senato, dove però a un lista potrebbe bastare anche conseguire almeno il 20 per cento dei voti in una singola regione per ottenere posti nella regione stessa (il Senato è eletto infatti su base regionale).

#LeggeElettorale. Giovedì 26 alle 9.30 dichiarazioni di voto (diretta @RaiDue). Voto finale previsto intorno alle 11 https://t.co/QrAkfaicj5 pic.twitter.com/vJ1ck9a3gI — Senato Repubblica (@SenatoStampa) 25 ottobre 2017

