Accordo di Parigi. Cosa ha fatto LifeGate insieme a voi per il clima e la CO2

Il 4 novembre è entrato in vigore l'Accordo di Parigi, il più importante trattato internazionale contro i cambiamenti climatici che, per la prima volta, include e coinvolge tutte le potenze mondiali che sono le principali responsabili delle emissioni di CO2 in atmosfera. Dal 7 al 18 novembre si tiene a Marrakech, in Marocco, la Cop 22. La conferenza deve mettere in pratica e stabilire le tappe per raggiungere gli obiettivi nell’Accordo di Parigi.

Cosa prevede l’Accordo di Parigi

Bisogna mantenere l’aumento della temperatura sotto i 2 gradi

Cosa fa LifeGate per ridurre la CO2

Impatto Zero® con le aziende: –321mila tonnellate di CO2

Foreste in Piedi e le persone: 5.600.000 mq di Amazzonia tutelati

Energia rinnovabile LifeGate

La CO2 evitata dal 2005 al 2016 (per il 2016 abbiamo inserito delle previsioni) ammonta a 338.814.598 kg CO2.

La CO2 compensata con Impatto Zero® dal 2009 al 2016 ammonta a 13.046.160 kg CO2. Il progetto energia rinnovabile a Impatto Zero è partito appunto dal 2009.