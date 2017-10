4 metropoli mettono al bando le auto diesel per ridurre l’inquinamento

Ora che le auto ibride, elettriche e ibride plug-in presenti in commercio sono sempre di più, quattro importanti città hanno dato una svolta senza precedenti alle loro politiche anti-inquinamento. Parigi, Atene, Madrid e Città del Messico metteranno al bando tutti i veicoli diesel entro il 2025. Saranno le prime grandi città a impegnarsi in questa battaglia annunciata al C40 Cities, organizzato proprio a Città del Messico e dove 80 sindaci in rappresentanza di oltre 600 milioni di abitanti si sono incontrati per parlare e raccogliere idee per agire contro i cambiamenti climatici.

L’addio al diesel per salvaguardare la salute dei cittadini

La diffusione del diesel in Europa

Il legame tra diesel e inquinamento