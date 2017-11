Dal 2 agosto abbiamo finito le risorse della Terra, è l’Overshoot day 2017

Stiamo correndo all’impazzata a bordo di un’automobile verso un precipizio, non vediamo l’inizio del burrone, ma sappiamo che si sta avvicinando sempre di più, inesorabilmente, e l’unico modo per evitarlo è fare una decisa inversione. Questa è, semplificando, la situazione in cui si trova la nostra specie che sta abusando delle risorse naturali prendendone più di quanto il pianeta sia in grado di offrire, e così facendo sta firmando la propria condanna, perché di alcune risorse (come l’acqua potabile, l’aria, le piante) non possiamo proprio fare a meno.

Arriva l’Overshoot day

Ci servirebbero 1,7 pianeti

Overshoot day, mai così presto

Un solo pianeta è possibile

Cosa possiamo fare per posticipare l’Overshoot Day

Che impatto hai?