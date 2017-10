Papa Francesco convoca il Sinodo dei vescovi nel 2019 per parlare dell’Amazzonia

Papa Francesco, la più alta autorità religiosa della Chiesa cattolica, ha convocato il Sinodo per l’Amazzonia al termine della messa del 15 ottobre celebrata presso la basilica di San Pietro in cui ha proclamato 35 nuovi santi. Il Sinodo è un organo consultivo costituito dai vescovi, che al termine delle proprie assemblee presenta al pontefice un elenco di proposte sull'argomento in discussione. In questo caso a essere convocati sono i vescovi dell'America latina, che si riuniranno per parlare dell’evangelizzazione dei popoli che abitano la regione amazzonica, specialmente gli indigeni, “spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa della crisi della foresta Amazzonica, polmone di capitale importanza per il nostro pianeta”, ha dichiarato il pontefice.

L’attenzione del Papa nei confronti dell'Amazzonia

Il Sinodo arriva dopo la Laudato si'