Turchia, Russia e Beppe Grillo. Quest’anno la libertà di stampa è in pericolo per Reporter senza frontiere

“Mai nella storia la libertà di stampa era stata così in pericolo”. Il rapporto 2017 di Reporter senza frontiere (Rsf) scatta una fotografia a tinte fosche, soprattutto per 72 dei 180 paesi monitorati dall’associazione, nei quali la situazione appare “difficile” se non “molto grave”. L’organizzazione sottolinea l’incremento generalizzato di attacchi ai media, la crescente divulgazione di false informazioni, nonché le politiche di repressione e il trionfo di “uomini forti” come Donald Trump negli Stati Uniti e Recep Tayyip Erdogan in Turchia. Il che pone “il rischio di grandi cambiamenti”, anche “in importanti sistemi democratici”: “L’arrivo al potere del nuovo presidente a Washington, così come la campagna per la Brexit nel Regno Unito - ha indicato Rsf - sono stati caratterizzati da una grande circolazione di informazioni false. Ovunque si afferma il modello dell’uomo autoritario, la libertà di stampa retrocede”.

Scendono gli Stati Uniti e il Regno Unito. Male la Russia

L’Italia guadagna 25 posizioni. Critiche alle scelte di Beppe Grillo

La Norvegia in cima alla classifica di Reporter senza frontiere