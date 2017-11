San Francisco vieta le bottiglie di plastica, un passo verso l’obiettivo rifiuti zero

La città di San Francisco, negli Stati Uniti, ha vietato la vendita di bottiglie di plastica negli edifici pubblici e nelle proprietà della città, come il comune. Ha anche attuato una campagna per incentivare l’uso da parte dei cittadini dell’acqua del rubinetto – economica e pulita – invece di contribuire all'uso spropositato e insensato di bottiglie di plastica. Gli americani usano infatti 50 milioni di bottiglie di plastica all’anno, delle quali viene riciclato solo il 23 per cento, secondo quanto riportato dalla campagna Ban the bottle. La produzione di queste bottiglie richiede 17 milioni di barili di petrolio l’anno e una quantità d’acqua maggiore di quella contenuta in una bottiglia.

San Francisco, sempre in prima linea per l'ambiente

Il consumo di plastica

Perché non è abbastanza