La Sea Shepherd Conservation Society ha varato la sua nuova nave, una fregata di 56 metri interamente dipinta di bianco e battezzata SSS Sam Simon dal nome del produttore televisivo dei Simpson che ne ha finanziato con 2 milioni di dollari l'acquisto. La flotta di Sea Shepherd La barca sta già solcando le acque di Hobart, in Australia. "Adesso abbiamo quattro navi, un elicottero, svariati droni e più di 120 volontari da tutto il mondo - afferma il capitano Paul Watson, fondatore di Sea Shepherd - pronti a difendere le maestose balene dalle illegali operazioni della flotta baleniera giapponese". Watson si unirà anche quest'anno alle azioni di disturbo della caccia alle balene e alla ricerca della famigerata nave-officina Nisshin Maru, nonostante su di lui penda un mandato di cattura Interpol per l'accusa di aver messo a rischio l'equipaggio di un peschereccio avversario nel 2002. Nel gennaio 2010 invece è stata un'altra imbarcazione di Sea Shepherd, il trimarano ad alta velocità Ady Gil, ad affondare dopo una collisione con una baleniera. Dal governo giapponese È ironico notare la provenienza del vascello. Che, prima di essere passato di proprietà attraverso una società americana nel porto di Shimonoseki e registrato presso una società di Tuvalu del Pacifico, era di proprietà del governo giapponese: dell'osservatorio meteorologico di stato Maizuru. La caccia alle balene Praticata dal Giappone con la copertura di "fini scientifici" in spregio a un divieto mondiale che dura dal 1986, è ora sotto esame alla Corte internazionale dell'Aja, chiamata nel 2013 a decidere su ricorso di Australia e Nuova Zelanda, che vorrebbero sanzionare il Giappone ed escludere anche questa clausola che prevede l'uccisione di 1000 balene all'anno. E' da due stagioni che la stagione di pesca si conclude però anticipatamente. Secondo una ricerca Ifaw, più dell'88% dei giapponesi non ha acquistato né mangiato carne di balena nell'ultimo anno.