3 dettagli che ci hanno colpito del Budd-e, il nuovo pulmino Volkswagen

A partire dal nome, Budd-e, che strizza l’occhio al mitico pulmino Volkswagen T1 soprannominato affettuosamente Bulli, Volkswagen dà una bella ricarica alla sua immagine di simpatia e di innovazione. Ricarica, è il caso di dirlo. Perché per farlo attinge sì al suo passato ma con un mezzo futuribile, elettrico ed elettronico fino all'essenza. Preceduto da anni di studi, sia di stile che tecnologici, il modello è stato esposto al Ces 2016 di Las Vegas in assoluta anteprima, anche rispetto al Salone di Detroit. È interessante notare che, dunque, è stato scelto un salone dell’elettronica, e non un salone dell’auto, per offrire allo sguardo del mondo questo fiore all’occhiello. Come a voler rimarcare i contenuti tecnologici della nuova automobile: led e touchscreen a profusione, portiere ad apertura automatica, propulsione elettrica.

Innovazioni a misura d’uomo e d’ambiente

Autonomia: il Budd-e sfiora i 600 km e ha 306 CV

Portiere: ad apertura automatica

Cruscotto e volante: sul Budd-e è tutto touch, con schermi ovunque