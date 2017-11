Allattamento tutta salute!

"Vogliamo liberare i reparti di ostetricia da una pressione quotidiana operata dall'industria che produce latte artificiale e lo distribuisce gratuitamente nei reparti. Salvo poi praticare all'esterno prezzi anche tre volte superiori rispetto a quelli che si registrano in altri paesi europei. La scienza medica più aggiornata ci dice che il ricorso a questi prodotti è nella stragrande maggioranza dei casi del tutto inappropriato. Al contrario l'allattamento al seno risulta vantaggioso sia sotto il profilo psicologico e affettivo, sia per la salute di mamma e bambino: il latte materno ha benefici effetti immunitari contro virus e batteri, ed è stato di recente dimostrato che i bambini allattati al seno hanno il 30% delle probabilità in meno di diventare, da adulti, delle persone obese. Inoltre l'allattamento previene il tumore al seno. E' la salute di mamme e bambini che ci preme e ci spinge a decidere in questo senso. Non vogliamo che i reparti ospedalieri vengano scambiati per luoghi di promozione commerciale". Queste le parole dell'assessore per la salute Enrico Rossi al Convegno Nazionale della Rete degli Ospedali Amici dei Bambini Unicef/OMS, durante il quale la Regione Toscana ha anche siglato un protocollo d'intesa con l'Unicef per la promozione dell'allattamento al seno. Linda Grilli, responsabile del progetto SOS Allattamento della Lega Consumatori Acli Toscana (associazione che ha sollevato, con una sua indagine sui prezzi del latte artificiale, il problema del caro biberon in Italia) aggiunge che "non è affatto vero che le donne non possono allattare: i vei casi di "agalattia" - la mancanza di secrezione lattea dopo il parto - sono rarissimi. E sono molto meno del 5% del totale in cui il latte materno è controindicato, per gravi malattie della madre o del bambino. Se le madri non allattano è perchè sono prive di adeguato sostegno da parte di operatori preparati e competenti". Attualmente in Italia il 25% dei bambini vengono allattati al seno fino a 1-2 mesi; il 15% fino a 3 mesi; il 10% fino a 4 mesi il 16% fino a 5-6 mesi e solo il 6% oltre i 7 mesi. Il 23% dei bebè non viene mai allattato al seno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia alle madri di allattare al seno i propri figli fino ai 6 mesi e oltre. Paola Magni