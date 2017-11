Auto elettriche: +33% in Europa nei primi mesi del 2016

Le auto elettriche cominciano a far breccia nel mercato automotive, in tutta Europa. Anzi è proprio il vecchio continente a trainare l'intero settore, insieme a Stati Uniti e Cina. Se da Pechino a Shangai le vendite di auto elettriche sono aumentate del 118 per cento nel primo trimestre del 2016, in Europa si è registrata una crescita del 33 per cento nei primi sei mesi dello stesso anno. Insieme a Norvegia e Olanda, Cina e Stati Uniti rappresentano il 70 per cento del mercato mondiale.

Auto elettriche, Italia ancora indietro

Il motore elettrico è più efficiente