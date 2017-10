Milano, cani in aula per aiutare i bambini con difficoltà a leggere ed esprimersi

Un’empatia intima, naturale che si sviluppa con lo sguardo, con la postura, con la vicinanza. Grazie a due "cani lettori", Ruh e Belle, un gruppo di bambini con difficoltà di linguaggio e di espressione ha scoperto il piacere della lettura. Il tutto nella scuola Giovanni Battista Perasso di via Bottego, nella periferia di Milano, grazie a un progetto realizzato da Elena Sposito, educatrice professionale e Maggie Patron, insegnante di sostegno. Con Ruh e Belle i piccoli allievi imparano ad affrontare le paure e le difficoltà di espressione in quella che è una scuola dove il 70 per cento degli alunni arrivano da paesi extra europei e molti bambini non sono ancora inseriti nel contesto sociale che li ospita.

Il progetto del "cane lettore"

Come nasce l'idea di affiancare i cani ai bambini

Empatia fra bimbi e cani, la storia di Ruh

Un incontro fortunato per un progetto all’avanguardia

Progetti futuri per il cane lettore