Cosa scomparirà nella città del futuro e di cui non sentiremo la mancanza

La città ha già vissuto il giorno in cui il primo autobus uscì da una rimessa al posto dell’omnibus tirato dai cavalli, il giorno in cui fu acceso il primo lampione elettrico e furono spenti quelli a petrolio, il giorno in cui le case si dotarono dei servizi igienici ripulendo le strade dalle fogne a cielo aperto. La storia della civiltà urbana dimostra che la città cambia con l’evoluzione della società e delle persone che la abitano. Lo stile di vita dei cittadini cambierà ancora le nostre metropoli, lasciando alla storia molti dei suoi aspetti negativi. Le città sono cambiate per essere funzionali, efficienti, salubri, ma non hanno mai alterato la loro identità. La città del futuro, almeno quello prevedibile, non sarà diversa da quella di oggi, sarà solo più intelligente, capace di soddisfare e assecondare le esigenze e lo stile di vita dei suoi abitanti. Nessuna somiglianza con i film di fantascienza, almeno per ora, cammineremo sempre su strade orizzontali e vivremo all'interno di edifici, anche se i treni a levitazione magnetica e i droni sono diventati una realtà. Il cuore tecnologico al servizio dei cittadini è il vero motore del cambiamento. La tecnologia permetterà il dialogo tra le nuove forme di condivisione e la società, farà da collante tra le innovazioni nel campo dell’architettura e della mobilità per superare le difficoltà logistiche e del consumo sostenibile delle risorse.

