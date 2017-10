DiGeSPo. Elettricità ed energia termica dal sole in un’unica soluzione

Si studia da tempo una tecnologia in grado di produrre energia elettrica ed energia termica per il raffrescamento e il riscaldamento sfruttando un unico sistema. La soluzione potrebbe venire da DiGeSPo (Distributed CHP Generation from small size concentrated Solar Power), progetto finanziato dalla Comunità europea con oltre 3 milioni di euro, che ha l'obiettivo di creare un innovativo sistema, facilmente installabile nelle abitazioni e altri piccoli edifici pubblici, commerciali e industriali. E renderli così energeticamente autosufficienti. Il progetto, partito nel 2010 e gestito dalla Fondazione Bruno Kessler, ha visto anche il coinvolgimento di Svezia, Malta, Regno Unito e Germania. È coordinato da Luigi Crema, ricercatore all’Unità Reet (Renewable Energies and Environmental Technologies) della Fondazione, guidata da Alessandro Bozzoli.