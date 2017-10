Il 98% dell’elettricità in Costa Rica proviene da fonti rinnovabili

Continua a registrare record su record la Costa Rica. Non solo in termini di biodiversità e di qualità della vita, ma anche per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile. Il 2016 infatti si è chiuso con il 98,12 per cento di produzione di elettricità da fonti rinnovabili e senza l'impiego di combustibili fossili.

250 giorni di fonti rinnovabili

Da idroelettrico e geotermia il maggior contributo