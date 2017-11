L’era del carbone è finita. Ora si apre un mondo di opportunità economiche

Il sorpasso delle rinnovabili sul carbone è una realtà. Nei prossimi 5 anni la crescita della domanda mondiale di carbone si fermerà. È quanto sostiene l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) nel rapporto di medio termine sul mercato del carbone. In questo contesto anche i maggiori consumatori di carbone, come Cina e India, non potranno fare a meno di pensare a soluzioni energetiche alternative. Le città che sono sorte intorno alle miniere e che si sostengono grazie alle attività legate all’estrazione del carbone dovranno essere in grado di trasformare la propria economia, affrontando un cambiamento non solo economico e produttivo ma più profondo, antropologico e culturale. In Appalachia, una regione degli Stati Uniti orientali che attraversa il West Virginia, il Kentucky e altri territori situati lungo la catena montuosa omonima nella parte orientale del nord America, ci stanno faticosamente provando.

Il rallentamento del carbone a livello mondiale

Le centrali a carbone inutili, in Cina

The Chinese Government just issued its Electric Power Sector Development Plan under the 13th Five-Year Plan (2016-2020) pic.twitter.com/wOlA5daYN4 — E-Small Data (@e_smalldata) 7 novembre 2016

Il carbone è in declino anche in America

Prove di un’economia senza miniere

Impresa e istruzione per ridare vita alle comunità fondate sul carbone