7 modi per muoversi in città. Una guida sulla mobilità urbana sostenibile

Per la nostra società spostarsi è inevitabile. Ogni giorno andiamo a lavoro, a scuola, incontriamo amici, andiamo a fare acquisti o in gita. Per rendere confortevoli i nostri movimenti e sana la città in cui viviamo, l’amministrazione gioca un ruolo fondamentale. A noi la scelta di utilizzare il mezzo di trasporto più ecologico possibile. Ecco una guida per la nostra quotidianità, sulle buone pratiche per muoversi e aiutare concretamente l’ambiente. Camminare aiuta te e l’ambiente Quando le distanze lo permettono, il primo suggerimento è quello di risparmiare energia muovendoci a piedi. La più semplice e naturale delle attività fisiche, camminare, ha degli effetti benefici sorprendenti. La Fondazione Umberto Veronesi spiega come camminare serva per combattere il colesterolo e il diabete, per controllare il peso e agire positivamente sull’umore, bilanciando gli ormoni che, nel corso della giornata, generano stress. Basta tisane rilassanti contro lo stress e auto inquinanti per i brevi percorsi: le nostre gambe sono il mezzo più utile e sostenibile del mondo. La buona, vecchia bici è il mezzo più ecologico Quando le distanze iniziano ad allungarsi, perché non scegliere di usare la bicicletta? Le nostre città non sono sempre attrezzate per i ciclisti, spesso le piste ciclabili sono intermittenti e le strade troppo trafficate e pericolose. Eppure sono proprio le bici a sostenere maggiormente lo sviluppo urbano sostenibile. Le due ruote per eccellenza, le biciclette, contribuiscono al decongestionamento del traffico e permettono di respirare aria più pulita in città. Per incentivare l’uso della bici sono scese in pista la tecnologia, con le bici elettriche e a pedalata assistita, l’innovazione, che ha reso possibile l’informatizzazione dei sistemi di bike sharing, e infine le amministrazioni. A Roma, la sinergia tra questi tre attori ha dato il via alla costruzione di Grab, il Grande raccordo anulare delle bici, la pista ciclabile più lunga del mondo. Sostenibile e divertente, il monopattino accontenta proprio tutti L’ultimo grido della sostenibilità è il monopattino elettrico. La cultura del vivere sano ha spinto i ricercatori e gli imprenditori a tornare sui loro passi, anzi sulle loro ruote, e a fornire al pubblico una versione moderna di un oggetto del passato. Il monopattino è un intreccio tra tecnologia e design, un mezzo di trasporto facile da usare che assume tutte le forme più divertenti per rendere confortevole lo spostamento all’interno della città.

