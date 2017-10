Idrogeno. Una vernice solare per produrlo a partire dall’umidità

Trasformare l'umidità dell'aria in idrogeno. E questo solo grazie all'energia del sole e ad una vernice solare. È quanto hanno sviluppato alcuni ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology (Rmit) che avrebbero realizzato un nuovo materiale, a base di solfuri di molibdeno, in grado di agire come semiconduttore e catalizzare la suddivisione degli atomi di acqua in idrogeno e ossigeno.

Come funziona la vernice solare per produrre idrogeno

Vernice solare, i dubbi e le risposte dei ricercatori

Abbiamo alcune idee a riguardo, tuttavia c'è ancora molto lavoro da fare. A questo punto stiamo pensando a captare il flusso attraverso un reattore completamente incapsulato o a delle membrane in grado di assorbirlo. Capire quale approccio sarà il più adatto è la parte del lavoro più complicata".

L'idrogeno nell'aria a concentrazione inferiore al 5 per cento non è infiammabile ed è sicuro. Non crediamo che le concentrazioni del gas in un flusso attraverso il reattore possano raggiungere livelli elevati", spiega Daeneke. " Dopo aver separato l'ossigeno e compresso il gas, il carburante non sarà diverso da quello naturale che viene utilizzato in modo sicuro in tutto il mondo".