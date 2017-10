La lavanda in cucina

Questa erba aromatica conosciuta più per l’uso cosmetico che per quello culinario, in realtà ha talmente tante proprietà benefiche che dovrebbe essere utilizzata anche per via interna. In erboristeria viene prescritta come antispasmodico, rimedio contro il mal di testa, crampi intestinali, antinausea e singhiozzo, sedativo ed espettorante per la tosse. E’ utile per chi soffre di attacchi d’asma e problemi respiratori in generale. La lavanda previene anche le infezioni alle vie urinarie.

Foto interna © http://dessertfirstgirl.com

Foto interna © http://4.bp.blogspot.com/

on il brodo di verdura aromatizzato con due spighe fiorite di lavanda, con cui preparare il risotto, oppure con un trito di foglie di lavanda (senza fiori), rosmarino e scalogno soffritto in una noce di burro di panna fresca. In cui poi si butta il riso e si cuoce sfumando con il vino bianco e aggiungendo il classico brodo di verdura. In entrambe le versioni si decora alla fine il piatto con fiorellini di lavanda staccati dalla spiga.

Foto interna © img1.goodfon.su/original/6496x4968/9/94/cvety-natyurmort-fioletovye.jpg

Foto in evidenza © http://ladypastelle.fr