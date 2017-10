La musica migliore per guidare: la tua

Ascoltare musica in auto e sentirsi come in un film. Il gusto unico del guidare con la musica preferita che esce dal finestrino abbassato e il gomito sporgente. Poter cantare a squarciagola, fermandosi solo quando ci si accosta a un’altra macchina. Automobile e musica sono una grande accoppiata. Lo sanno le radio, che registrano i picchi d’ascolto nel drive-time, nelle ore di punta del traffico. E lo sanno anche gli scienziati, che ora studiano i motivi per cui ci piace così tanto, scoprendo come e perché la musica può migliorare l’umore, il benessere in auto e il nostro stile di guida.

Ascolta musica in auto

Scegli musica tranquilla e positiva

Cambia genere musicale, spesso e d’improvviso

Migliora l’attenzione alla guida

Si tende ad andare più piano e si va più dritti

Preparati prima le playlist, vietato scrollare

La musica migliore per guidare: la tua preferita

