La rete di ricarica Tesla arriva in Italia

12 colonnine installate nell'area di servizio di Dorno, lungo l'autostrada A7 in direzione Milano. È la prima stazione di ricarica per auto elettriche, chiamata Supercharger, inaugurata da Tesla Motors in Italia. Le colonnine permetteranno ai proprietari della Model S di ricaricare le batterie e viaggiare così verso il Nord Europa, dove sono installate altre colonnine dedicate, in Svizzera, Francia, Germania e Norvegia. L'obiettivo e di poter viaggiare in Europa utilizzando solo Superchargers entro la fine dell'anno. “Tesla è molto interessata a fornire viaggi gratuiti a lunga distanza per i proprietari di Model S”, ha detto Jochen Rudat Country Manager di Tesla Italia. “L'Italia è un mercato interessante per Tesla e Dorno è la prima stazione in una posizione ideale per introdurre la nostra rete di Supercharger ai nostri proprietari italiani Modello S”. Una colonnina intelligente, in grado di fornire metà carica in circa 20 minuti. Dopo la California, è stata l'Europa ad essere scelta da Tesla Motors per realizzare una rete di rifornimento per tutti i possessori dei modelli elettrici della casa automobilistica di Musk. Oggi sono 63 le stazioni in tutta Europa, dalla Norvegia all'Italia, offrendo nel solo mese di giugno più di 1 GWh di energia per veicoli Model S. Energia equivalente a un totale di 168.000 litri di carburante risparmiato. Una rete dedicata quindi, che permetterà ai fortunati possessori di una Model S, di andare da Milano a Oslo senza spese di carburante e soprattutto senza emissioni nocive e climalteranti.