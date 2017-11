Le migliori mostre d’arte del 2017 in Italia, ecco quelle da non perdere

L'autunno significa anche grandi mostre per gli appassionati d'arte e l'occasione di programmare viaggi per visitare musei e gallerie in giro per il paese. Tra le esposizioni ancora in corso e quelle che hanno segnato quest'anno, ecco l'agenda delle mostre d'arte del 2017 da non perdere: un tour d'arte e bellezza per godere di artisti e opere di tutto il mondo perché, diceva Henry Miller, "l'arte non insegna nulla, tranne il senso della vita". E non è poco.

Le più belle mostre del 2017, un anno d'arte

Dentro Caravaggio: dal 29 settembre 2017 al 28 gennaio 2018 a Palazzo Reale, Milano

Van Gogh. Tra il grano e il cielo: dal 7 ottobre 2017 all'8 aprile 2018 alla Basilica Palladiana, Vicenza

Chagall. Sogno di una notte d’estate: dal 14 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018 al Museo della Permanente, Milano

Monet: dal 19 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018 al Complesso del Vittoriano, Roma

I grandi maestri. 100 anni di fotografia Leica: dal 16 novembre 2017 al 18 febbraio 2018 al Complesso del Vittoriano, Roma

Treasures from the wreck of the unbelievable: dal 9 aprile 2017 al 3 dicembre 2017 a Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Venezia

Pablo Picasso tra Cubismo e Neoclassicismo: dal 21 settembre 2017 alle Scuderie del Quirinale, Roma

Picasso Parade, Napoli

Le altre grandi mostre che hanno caratterizzato il 2017

Anish Kapoor: dal 16 dicembre 2016 al 17 aprile 2017 al Macro di Roma

Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell'Ottocento: dal 21 gennaio 2017 all'11 giugno 2017 a Palazzo Martinengo, Brescia

Berenice Abbott Topografie: dal 17 febbraio 2017 al 31 maggio 2017 al Man, Nuoro

Keith Haring. About art: dal 20 febbraio 2017 al 18 giugno 2017 a Palazzo Reale, Milano

Bill Viola. Rinascimento elettronico: dal 10 marzo 2017 al 23 luglio 2017 a Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze

Modigliani: dal 15 marzo 2017 al 16 luglio 2017 a Palazzo Ducale, Genova

Manet e la Parigi moderna: dall'8 marzo 2107 al 2 luglio 2017 a Palazzo Reale, Milano

Kandinskij: dal 15 marzo 2017 al 2 luglio 2017 al Mudec, Milano

Caravaggio experience: dal 18 marzo 2017 all'1 ottobre 2017 a Venaria Reale, Torino