Mobilità sostenibile: la classifica delle città (con Hong Kong al primo posto)

Quante volte accade che i livelli di smog nelle nostre città superino i limiti consentiti per legge? L'inquinamento è un problema che riguarda la salvaguardia dell'ambiente e la salute di tutti e non si può più evitare di affrontarlo. Cosa possiamo fare allora noi nel nostro piccolo? Le nostre scelte quotidiane, soprattuto nel modo in cui scegliamo di spostarci, contano molto. Possiamo scegliere di viaggiare con un'auto il più possibile ecologica, elettrica o ibrida, e quando possibile di spostarci con i mezzi pubblici. In entrambi i casi, non tutte le città ci favoriscono allo stesso modo.

Indice di sostenibilità: la classifica delle città

Hong Kong al primo posto, Asia e Europa nella top ten

Mobilità sostenibile, investimenti tra presente e futuro