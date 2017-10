Olio di cocco, come utilizzarlo per la bellezza di pelle e capelli

In India e in altri paesi asiatici l’olio di cocco è usato da secoli per la cura dei capelli e della pelle. Attraverso alcune discipline orientali, come l’ayurveda, il suo impiego si è diffuso un po’ in tutto il mondo. Una popolarità dovuta a vari elementi, tra cui la malleabilità del prodotto e l’origine vegetale. Contiene acido laurico, a sua volta ricco di monolaurina, ovvero un monogliceride (presente anche nel latte materno) dalle proprietà antibatteriche ed antivirali. La sua composizione lo rende adatto a essere facilmente assorbito dalla cute, lasciandola vellutata; è ideale la pelle secca e sensibile, in quanto agisce contro la disidratazione e gli arrossamenti causati per esempio dal freddo o dall’esposizione al sole. L’olio di cocco più naturale è quello vergine, puro al 100%, estratto a freddo. Si presenta generalmente sottoforma di pasta morbida, ma diventa più liquido se la temperatura supera i 23/24°. Un buon olio di cocco è caratterizzato proprio da questa termosensibilità: se non si solidifica col freddo significa che non è puro.

Olio di cocco, idratante per la pelle

Olio di cocco per il benessere dei capelli