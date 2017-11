Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Nacquero 200 milioni di anni fa, nell?Era Terziaria, a causa di uno scontro tra la placca continentale europea e quella africana. Le Dolomiti bellunesi, modellate dall?acqua, dai ghiacciai e dal fenomeno carsico, costituiscono un territorio unico, conosciuto e abitato sin dal Paleolitico medio. Il Parco Nazionale, sorto nel 1990, ne tutela 32.000 ettari 16.000 dei quali già costituiti in 8 Riserve Naturali appartenenti alla rete delle riserve biogenetiche del Consiglio d'Europa e gestite dall'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. La flora delle Dolomiti bellunesi, in particolare la cosiddetta ?flora vascolare?, che comprende fiori e piante con foglie e fusto, costituisce una delle principali motivazioni scientifiche della nascita del parco, sia per la ricchezza delle specie (circa 1.400, un quarto dell?intero patrimonio nazionale) sia per la rarità delle stesse (gran parte delle flora è endemica). Importantissimi, tra la flora d?alto fusto, i boschi di larice, faggio, pino e abete rosso, che caratterizzano la zona. La grande quantità di ambienti delle Dolomiti bellunesi consente a numerose specie animali di trovare l?habitat adatto per vivere e riprodursi. Sono 114 sono le specie di uccelli, 20 quelle di anfibi e rettili. Oltre 3.000 i camosci e più di 2.000 i caprioli. Quasi 100 le specie di farfalle diurne e circa 50 le specie di coleotteri. Anche nel caso della fauna, un buon numero di specie è endemica. L?eccellenza di questo parco non è solo nelle sue bellezze naturali, ma anche nei suoi progetti. Il progetto Fossil Free, per esempio, che prevede di ridurre o eliminare del tutto l?uso di combustibili fossili per il funzionamento delle strutture del parco, sfruttando micro-cogenerazione, energia solare termica e fotovoltaica e micro-idroelettrica. In questo modo, il Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi si propone non solo di conservare il patrimonio ambientale e di studiarlo, ma anche di divenire, in concreto, un laboratorio per lo sviluppo sostenibile. Tra gli altri progetti quello di recupero delle malghe, o anche quelli legati alla produzione di prodotti tipici, derivanti da agricoltura ed allevamento: formaggi, carni e salumi costituiscono i ?sapori del parco?, ma anche mieli di montagna legumi (come il noto fagiolo di Lamon), vecchie varietà di mele, orzo agordino, farro, noci e marroni di Feltre. Molti gli itinerari tematici, fra storia, archeologia e tradizioni locali. Un parco da visitare e da gustare, insomma. Chiara Boracchi