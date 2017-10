Il pulmino Volkswagen è tornato. Sarà elettrico e a guida autonoma

Come da un incendio nascono spesso differenti opportunità di vita, così dopo lo scandalo Dieselgate, legato all’alterazione in sede di verifica delle emissioni delle proprie vetture, Volkswagen ha cambiato radicalmente rotta, volgendo la prua nella direzione della mobilità sostenibile. Il costruttore tedesco mira, entro il 2025, a proporre trenta modelli a zero emissioni e produrre almeno un milione di veicoli a batteria. Una strategia ambiziosa che, in occasione del Salone dell’auto di Detroit, tuttora in corso, ha portato la casa di Wolfsburg a presentare il secondo atto della saga I.D. (Intelligent Drive), interamente votata alla propulsione elettrica. Il mitico “pulmino” Volkswagen è tornato a vivere.

Il nuovo Bulli è elettrico, multifunzionale e hi-tech

Da salotto a camera da letto con la guida autonoma

I due motori elettrici erogano una potenza elevata

Autonomia di 600 chilometri per il nuovo minivan elettrico