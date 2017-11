Rinforziamo il sistema immunitario

Il sistema immunitario ha la funzione di difenderci da agenti patogeni esterni, virus, batteri, funghi che possono penetrare nel nostro organismo in svariati modi (inalati, ingeriti, per contatto fisico) e avviare un processo infettivo. Ha inoltre il compito di combattere le cellule dell’organismo che presentano anomalie, come ad esempio le cellule tumorali. È quindi fondamentale trovare il sistema di mantenerlo attivo, per trascorrere un inverno tranquillo lontano da raffreddori e influenze ma anche per garantirci una buona salute in generale.

I rimedi naturali per rinforzare il sistema immunitario

Oltre la fitoterapia, gli altri rimedi