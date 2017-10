Sam Kass e la sua lotta insieme agli Obama per un’alimentazione sana, per tutti

Sam Kass conosce gli Obama da anni e ha cominciato come cuoco di famiglia nel 2005. Il suo impegno nel promuovere il cibo sano e un sistema alimentare più sostenibile ha trovato una sinergia perfetta con la determinazione dell'ex presidente e della first lady Michelle di cambiare la cultura alimentare negli Stati Uniti dove oltre un terzo della popolazione adulta è affetta da obesità. Due anni dopo l'elezione di Obama, nel 2010, è stato istituito lo Healthy, hunger-free kids act per migliorare la nutrizione nelle scuole e combattere l'obesità infantile con fondi aggiuntivi per le scuole che servono grani integrali, frutta, verdura, latticini poveri di grassi, e meno sodio e grassi ai loro studenti. Kass, oltre ad essere stato chef della Casa Bianca, è stato il primo ad aver ricoperto l'incarico di consigliere sui temi della nutrizione (senior policy adviser for nutrition) avendo un ruolo chiave nel combattere le cattive abitudini alimentari di milioni di americani durante gli anni della presidenza Obama.

Chi è Sam Kass

“Con il lavoro che ha fatto per ispirare famiglie e bambini in tutto il paese a condurre vite più sane, Sam ha veramente fatto la differenza per le generazioni future" (Barack Obama)