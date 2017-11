Sorpresa! L’Harley Davidson diventa elettrica

Così anche la regina del rombo, il mito dei bikers di tutto il mondo, l'icona dell'America dagli spazi infiniti, sembra volersi convertire ai tempi moderni. Se il Time, in un articolo di Bill Saporito, implica le ultime scelte della casa americana ad una galoppante crisi economica, Wired la testa per un pomeriggio e la promuove. Project LimeWire, questo il nome di quello che è ancora un prototipo, sarà portata in tour negli Stati Uniti e in Europa, così da testare le reazioni degli amanti del marchio di Milwaukee e quindi il gradimento di quelli che potrebbero diventare futuri clienti. Il motore elettrico fa da 0 a 100 in 4 secondi ed è in grado di raggiungere i 153 km/h.