Diesel e benzina, tutti i Paesi che pensano allo stop (Cina compresa)

A fermare le vendite di auto a diesel e benzina ci sta pensando anche la Cina. Secondo quanto detto dal vice ministro per l’Industria Xin Guobin, intervenuto durante un incontro dedicato allo sviluppo del comparto automobilistico, il governo di Pechino è infatti al lavoro per fissare un termine preciso per lo stop della produzione e della distribuzione sul mercato delle vetture con motori tradizionali al fine di favorire quelle elettriche.

La tabella di marcia cinese

Diesel e benzina: i Paesi che hanno detto no

In Norvegia servono colonnine