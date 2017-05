Cinemambiente compie 20 anni. Il programma, i temi e le novità del 2017

Da semplice rassegna tematica a vero e proprio festival internazionale. In vent’anni, la manifestazione torinese Cinemambiente è diventata un appuntamento sempre più importante, sia per la cinematografia del settore, che per il dibattito legato ai temi ecologici. Un successo graduale, che ha trasformato la kermesse nel “massimo riferimento nazionale del cinema ambientale e una delle più importanti manifestazioni di settore a livello mondiale”. Quale migliore occasione, dunque, se non il compiersi del suo ventennale, per inaugurare un’edizione ricchissima di contenuti, che accoglierà pubblico, studenti, esperti e critica dal 31 maggio al 5 giugno con centinaia di proiezioni ed eventi. Quartier generale, come sempre, sarà il centralissimo cinema Massimo, a due passi dalla Mole Antonelliana, con numerosi appuntamenti dislocati in varie sedi culturali della città.

Cinemambiente 2017: il programma del festival

Il punto sul clima

Il legame tra clima, guerre e terrorismo

I temi delle opere

Le buone pratiche: ripartire da modelli possibili

Transition town e green society

Animazione: desiderare un mondo migliore