Cos’è WildLeaks

Vi ricordate le inchieste di WikiLeaks, di Julian Assange? Da circa tre mesi è online sul web WildLeaks, un sito nato sulla falsa riga del primo, che si occupa solo di condurre indagini su crimini contro la fauna. In questo brevissimo spazio di tempo, WildLeaks è diventato il sito più cliccato al mondo sull'argomento e ha già smascherato il gruppo terroristico di al-Shabaab, in Somalia, che ha generato fondi attraverso l'avorio di contrabbando. Il sito, che utilizza la tecnologia Tor per garantire l'anonimato alle proprie fonti, è stato fondato da Andrea Crosta, un consulente per la sicurezza che ha lavorato in Africa orientale. Il suo obiettivo è quello di rivelare i reati contro la fauna e l'ambiente: la criminalità organizzata trae ogni anno dai 10 ai 20 miliardi di dollari di profitto dal commercio di animali selvatici.