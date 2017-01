Auto elettriche, arriva la multa per chi occupa le piazzole di ricarica

Il cosmonauta Neil Armstrong, nel lontano 1969, pronunciò la storica frase “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità” dopo aver messo piede sulla Luna per la prima volta nella storia. Oggi, a distanza di quasi cinquant’anni, la mobilità elettrica potrebbe affermare lo stesso, dal momento che, finalmente, viene prevista una sanzione per quanti parcheggiano abusivamente sugli stalli adibiti alla ricarica delle vetture a batteria. Un passaggio fondamentale per agevolare la diffusione delle auto a zero emissioni.

È necessario agevolare la ricarica delle auto elettriche

L’Unione europea a sostegno delle auto elettriche

Provvedimenti anche per le auto elettriche indisciplinate