L’autobus del futuro è ibrido e si ricarica wireless

L’abbattimento delle emissioni legate al trasporto pubblico è una delle sfide cruciali della mobilità sostenibile. Le principali soluzioni sinora adottate prevedono l’utilizzo dei biocarburanti o la propulsione elettrica, ma l’orizzonte ottimale non è stato ancora raggiunto. Nel primo caso, infatti, pur ottenendo una riduzione dell’inquinamento da anidride carbonica di circa il 40 per cento rispetto allo standard, resta lontano l’obiettivo delle zero emissioni, mentre nel secondo la finalità ecologica è pienamente soddisfatta, sebbene a discapito dell’operatività, dato che l’autonomia dei mezzi di rado supera i 200 chilometri e la ricarica richiede mediamente dalle cinque alle sette ore. Dalla Scandinavia, però, arriva ora una “ricetta” particolarmente interessante che abbina la tecnologia ibrida plug-in alla ricarica wireless.

L’autobus ibrido plug-in può viaggiare a zero emissioni

Sette minuti di sosta per dieci chilometri d’autonomia

L’autobus Scania è già in servizio in Svezia

Nessun problema d’autonomia per l’autobus ibrido plug-in