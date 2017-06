La California sarà cento per cento rinnovabile. Lo Stato governato da Jerry Brown ha approvato un disegno di legge che punta ad arrivare entro il 2045 a sostenere il proprio fabbisogno energetico utilizzando solo fonti rinnovabili.

As Trump Withdraws from Paris Climate Accord, California Vows 100 Percent Clean Energy by 2045 | Democracy Now! https://t.co/5T3TDTfATs