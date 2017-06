Finocchi al forno con semi di cumino

Ingredienti per i finocchi al forno con semi di cumino

finocchi

cumino un cucchiaino di semi di

sale e pepe

olio extra vergine d’oliva

Preparazione

Pulire i finocchi e tagliarli a rondelle. Foderare una teglia con carta forno. Unire i finocchi, il sale e il pepe e i semi di cumino. Condire con olio extra vergine d’oliva.

Servire caldi. Ottimi come contorno o come base per un'insalata.