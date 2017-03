Un disastro nucleare come Fukushima è possibile anche in Europa

“Un incidente come quello di Fukushima potrebbe accadere anche in Europa. Non so dire quante probabilità ci siano, ma dobbiamo partire dal principio che è possibile”. A dichiararlo non è un attivista di Greenpeace ma il presidente dell’Autorità francese per la Sicurezza Nucleare, Pierre-Franck Chevet, che in un’intervista concessa al quotidiano Libération spiega senza mezzi termini che non si possono escludere scenari catastrofici.

Preoccupa la situazione finanziaria di Edf e Areva

Centrali vecchie anche di quarant’anni

Greenpeace: due centrali a rischio non lontane dall’Italia

Nell'immagine di apertura, una manifestazione contro il nucleare in Gran Bretagna, nel 2012 ©Matt Cardy/Getty Images