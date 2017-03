L’allattamento al seno potrebbe salvare 800.000 bambini ogni anno

Solo un bambino su cinque nei paesi ad alto reddito è allattato al seno per un anno, e solo uno su tre nei paesi a basso e medio reddito è allattato esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita. Ciò significa che milioni di bambini e di donne non godono dei vantaggi per la salute offerti dall’allattamento al seno. E’ quanto emerge da un’analisi dettagliata svolta a livello globale, grazie alla quale i ricercatori dell’Università Federale di Pelotas in Brasile hanno identificato una serie di benefici concreti dell'allattamento al seno. Ad esempio, che riduce il rischio di morte improvvisa del lattante di oltre un terzo nei paesi ad alto reddito e che in grado di prevenire circa la metà di tutti i casi di diarrea e un terzo delle infezioni respiratorie nei paesi a basso e medio reddito.