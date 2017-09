Pulizie di primavera naturali: aceto, bicarbonato, oli essenziali

Forza e dolcezza, insieme. Così la natura ci consiglia di pulire casa. Forza, perché ci dice che una delle sostanze più sgrassanti in assoluto è l'olio essenziale d'agrume. Cioè, tre gocce d'olio d'arancio su una spugnetta umida, e via. L'estratto di semi d'agrume è un portentoso antimicrobico. Dolcezza, perché poi rimane in casa per due giorni un soave profumo da aromaterapia! Per questo utilizzare un prodotto naturale a base di erbe tramuta i lavori di casa quasi in una delizia. E, facendo pure due conti,preparare in casa i detergenti non è dispendioso, tutt'altro. Qualche minuto per riempire uno spruzzatore di acqua e aceto, poche goccie d'olio essenziale e voilà, ecco un detergente per vetri ed elettrodomestici, e una corsia in meno da percorrere al supermercato. In cucina e in bagno abbiamo in media almeno 30 prodotti commerciali per pulizia. Migliaia di molecole sintetiche. E velenose. Ma ci viene in soccorso questa piccola guida per pulire in casa. Ecco cosa occorre.

Oli essenziali

Erbe

Sapone

Aceto

Alcol

Bicarbonato

Cucina: sapone per i piatti

Sapone di Marsiglia; 20 gocce di olio essenziale limone, 6 di lavanda, 5 di bergamotto.

Forno: pasta sgrassaforno

1/2 tazza di sale; 1/4 tazza di soda (o borace); 500 gr di bicarbonato. Fare la pasta con un po' d'acqua, riscaldare il forno e spegnerlo, poi applicare la pasta e lasciar agire per qualche minuto, poi spruzzare con 3/4 tazza di aceto; 10 gocce di olio essenziale di timo, 10 di limone.

Lavello: polvere detergente alle spezie

1 tazza di bicarbonato di sodio; 3 cucchiaini di cannella macinata; 3 gocce di olio essenziale di legno di cedro. Spargere, strofinare con spugna e sciacquare, Contro le incrostazioni alla base del rubinetto, olio essenziale d'arancio direttamente sullo sporco.

Elettrodomestici bianchi: detergente universale

Gli elettrodomestici non si dovrebbero lavare con prodotti aggressivi. Da provare quindi questo: 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido; 1/8 tazza d'aceto di vino bianco; 1/4 tazzza di succo di limone; 2 tazze d'acqua; 6 gocce d'estratto di semi di pompelmo; 4 gocce olio di limone; 1 cucchiaino borace.

Disinfettante per il bagno

2 tazze d'acqua calda; 10 gocce olio essenziale di timo; 1/4 tazza borace.

WC: detergente battericida

Gran parte dei germi non s'annida nella tazza, sempre relativamente pulita, ma dietro e sotto il sedile. Ecco come snidarli. 2 tazze d'acqua. 1/4 sapone di Marsiglia liquido; 1 cucchiaino olio essenziale di tea tree (melaleuca); 10 gocce olio di eucalipto o di menta.

Camicie: pretrattare le macchie

Sulla riga sui colletti, prima di lavare: 1/4 tazza d'aceto; 4 gocce d'olio essenziale di limone; 1 cucchiaio bicarbonato.

Ammorbidente

Gli ammorbidenti in commercio sono concentrati di sostanze tossiche inquinanti. E costosi. E' l'aceto, il miglior ammorbidente in assoluto! Prendete 4 litri d'aceto bianco e aggiungete 10 gocce di olio essenziale di: lavanda, oppure di menta; oppure di limone; oppure di ylang-ylang; oppure… fantasia!