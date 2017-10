Sonnen e Tesla riportano l’elettricità a Porto Rico con fotovoltaico e sistemi di accumulo

Sono passate poche settimane da quando Irma e Maria hanno devastato l'isola caraibica. I due uragani hanno colpito Porto Rico in successione e a distanza di pochi giorni, lasciando dietro di sé non pochi danni. Tra questi la mancanza di energia elettrica, che potrebbe durare ancora per mesi. Per questo motivo sono almeno due le grandi aziende che si sono mobilitate per portare aiuto nell'isola: la tedesca Sonnen e l'americana Tesla.

Fotovoltaico e sistemi di accumulo per riportare l'elettricità a Porto Rico

Thank you @elonmusk for helping Puerto Rico in this moment of need. #PRStrong https://t.co/LvsSqg2TuZ — Ricardo Rossello (@ricardorossello) 29 settembre 2017

Anche Tesla manda le sue batterie a Porto Rico