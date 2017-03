Spuntino di quinoa e cavolo riccio

Ingredienti 500 g di quinoa cotta (250 g. di partenza) 4 uova 1 piccola cipolla 200 g di feta sbriciolata 1 spicchio d'aglio 1 mazzetto di cavolo riccio in foglie (o cavolo toscano) 4-5 pomodorini secchi sott’olio 100 g di pangrattato sale marino integrale olio extravergine per ungere gli stampini (o burro) qualche striscia di carta forno stampini da muffin Preparazione Preriscaldare il forno a 180 gradi. Ungere abbondantemente gli stampini e inserire una striscia di carta forno centralmente per facilitare l’estrazione degli spuntini quando saranno cotti. Tritare a pezzetti la cipolla e sbattere le uova. Tritare lo spicchio d’aglio e ridurre a pezzetti i pomodorini secchi. Far saltare le foglie del cavolo riccio in una padella con poco olio fino a quando saranno morbide. Tagliarle a pezzetti.

Foto in evidenza © www.101cookbooks.com