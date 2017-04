Toast con asparagi grigliati e uova in camicia

Ingredienti per la preparazione dei toast con asparagi grigliati e uova in camicia

2 grandi fette di pane fresco o pane per toast con semi olio extravergine d'oliva 12 punte di asparagi 2 uova grandi timo

Preparazione

Portare ad ebollizione una pentola di acqua salata il succo di mezzo limone, o un cucchiaio di aceto.

Tostare il pane da entrambi i lati e condire con un filo d'olio.

Eliminare la parte dura degli asparagi e grigliare su una piastra per qualche minuto per lato. Condire con sale e pepe e disporre sulle fette di pane.

Aprire le uova una ad una e versare il contenuto di ognuna in ciotoline diverse. Con l'aiuto di un cucchiaio creare un vortice nell'acqua bollente. Versare l'uovo e lasciare cuocere per 3 minuti. Il succo di limone e il vortice creato permetteranno all'uovo di addensarsi da solo e ottenere delle uova in camicia perfette.

Condire con qualche foglia di timo e spezie a piacere e servire caldi.