Torta salata con farina di farro ripiena di bietole

Ingredienti per la torta salata con farina di farro ripiena di bietole

Per la base

Per il ripieno

Preparazione

Per preparare la base, unire in un recipiente la farina setacciata, il sale, versare a filo l’olio e l’acqua e lavorare fino a quando l’impasto non sia ben omogeneo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e far riposare in frigo per circa 30 minuti.

Nel frattempo, lavare e tagliare le bietole, tagliare il porro e far cuocere insieme in una padella antiaderente fino a quando le verdure non siano cotte, per circa 10 minuti.

Eliminare il liquido di cottura in eccesso e far raffreddare. Aggiungere il parmigiano al ripieno. Dividere l’impasto in due e stendere con un matterello quella che sarà la base della torta salata.

Oleare una tortiera e disporre la base, aggiungere il ripieno, stendere la restante parte dell’impasto e chiudere la torta salata sigillando i bordi. Spennellare con olio d’oliva. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa 30 minuti. Servire caldo.