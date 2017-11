Le stragi di Boko haram nel 2015 in vista delle elezioni in Nigeria

“L’uso di donne in attentati suicidi è la strategia più drammatica che un’organizzazione terrorista possa usare. È più facile raggiungere gli obiettivi perché si è meno sospettosi quando si tratta di donne”. Queste parole sono state pronunciate da Martin Ewi, un ricercatore dell’Institute for security studies (Iss), l’istituto che si occupa di studiare le società africane, durante un’intervista rilasciata alla Bbc per commentare la scelta di sfruttare donne e bambine per condurre attacchi ai civili da parte di Boko haram, il gruppo estremista islamico attivo in Nigeria.

© Joe Raedle/Getty Images