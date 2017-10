Clima, le aziende che riducono le emissioni aumentano il fatturato

Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Cdp (Carbon disclousure project), sono 62 le imprese che sono riuscite a ridurre le loro emissioni del 10 per cento o più, aumentando il fatturato con lo stesso margine nel giro di cinque anni. Tra queste il fatturato è cresciuto del 29 per cento mentre allo stesso tempo le emissioni sono state ridotte del 26 per cento. È quanto emerge dal rapporto Out of the starting blocks: Tracking progress on corporate climate action, che misura e valuta i dati relativi alle emissioni di CO2 e alla mitigazione del cambiamento climatico da parte di 1.089 imprese, rivelati a Cdp su richiesta di 827 investitori.

Le cinque migliori aziende

Riduzione delle emissioni negli impegni delle aziende

Le aziende italiane nella media globale