François Hollande, 5 anni da presidente

François Hollande ha fatto sapere che non si ripresenterà alle prossime elezioni presidenziali. Il capo dello stato francese, la cui popolarità è ormai a livelli decisamente bassi, getta dunque la spugna: è la prima volta che un presidente in carica decide di non ricandidarsi. Il politico socialista lo fa mentre la maggior parte dei sondaggi lo accredita di consensi estremamente bassi: tra il 7,5 e il 10 per cento.

Il successo della Cop 21 e l’Accordo di Parigi

Hollande e le ombre sulla questione nucleare

Notre Dame des Landes, l’aeroporto della discordia

Disoccupazione ancora alta, crescita debole

Matrimonio per tutti, eutanasia e cittadinanza

Lo scontro con i sindacati sulla riforma del lavoro

Gli attentati di Parigi, il Mali, la Siria