Indonesia bruciata. Foreste, oranghi e uomini in ginocchio per gli incendi

L’Indonesia sta vivendo una crisi senza precedenti a causa degli incendi che bruciano le foreste, spesso vergini e quindi in modo illegale, per far spazio alle coltivazioni di palma da olio. L’aria è irrespirabile da mesi. Il colore tipico delle giornate è il seppia, senza alcun bisogno di filtro. Sei province del paese hanno dichiarato lo stato d’emergenza e migliaia di persone stanno abbandonando la loro terra, così come centinaia di animali, soprattutto oranghi già a rischio estinzione per la perdita di habitat, costretti a fuggire dalle “loro” foreste.

Dieci morti e migliaia di persone intossicate

Un crimine contro l'umanità

Il grido d'aiuto della popolazione

Indonesia readies shelter ships as haze last resort after #EvakuasiKami hits Twitter https://t.co/oQYjkc9MPQ pic.twitter.com/WUaZ9x8efa — Coconuts Jakarta (@CoconutsJakarta) 23 Ottobre 2015

Gli aiuti internazionali non bastano