Le 100 specie di uccelli più insolite e minacciate del pianeta

Come suggeriva il professor Alan Grant, personaggio del bestseller di Michael Crichton Jurassic Park (da cui è stato tratto l’ancor più noto film diretto da Steven Spielberg), gli uccelli sembrano discendere dai dinosauri. Come i loro antenati preistorici anche gli uccelli rischiano l’estinzione. Ma stavolta non è colpa di un meteorite. Gli scienziati della Società Zoologica di Londra e dell’Università di Yale hanno esaminato quasi 10mila specie di uccelli provenienti da tutto il mondo basandosi sui tratti evolutivi peculiari e sul rischio di estinzione stilando una lista delle 100 specie più insolite e minacciate del pianeta (la Evolutionarily Distinct and Globally Endangered). Secondo lo studio almeno la metà delle 100 specie di uccelli più rari e minacciati non gode di programmi di conservazione. «Rimpiangiamo l'estinzione del dodo, ma se non agiamo rischiamo di perdere uno dei suoi parenti più stretti, il piccione dentato, e molti altri uccelli straordinari», ha dichiarato Carly Waterman della Società Zoologica di Londra.

Quali sono le specie di uccelli più insolite e minacciate del pianeta

L'ibis gigante

Il kakapo

Il piccione dentato

Il capovaccio

Dove si trovano le specie più insolite e minacciate del pianeta

La loro scomparsa: un vuoto incolmabile